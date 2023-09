Francesca Ferragni sposa, Chiara a letto in lacrime: «Per niente emotiva»

di Redazione web

Chiara Ferragni, nelle ultime ore, è stata travolta dalle emozioni e lo ha confidato ai suoi fan su Instagram. L'influencer, infatti, oggi parteciperà al matrimonio della sorella Francesca e del suo fidanzato Riccardo Nicoletti e, proprio per questo motivo, non è riuscita a trattenere le lacrime. Chiara è molto legata alle sue sorelle, Francesca e Valentina Ferragni con le quali, spesso, trascorre del tempo o anche le vacanze. L'imprenditrice sarà una delle quattro damigelle d'onore della sposa.

Chiara Ferragni, nelle scorse ore, ha pubblicato un selfie sulle proprie storie Instagram in cui mostra i suoi occhi e il suo viso bagnato dalle lacrime. Poi, l'influencer scrive: «Per niente emotiva la sera prima». Chiara, ovviamente, si riferisce all'emozione per le nozze della sorella Francesce Ferragni che avranno luogo oggi, sabato 9 settembre, nel magnifico Castello di Rivalta. I fan della mamma di Leone e Vittoria sono curiosissimi di vedere l'abito che indosserà e come si acconcerà i capelli e si sistemerà il make up. Tutte sorprese che Chiara dovrebbe svelare in giornata perché, fino ad ora, è rimasto tutto top secret.

Chiara Ferragni e il rapporto con Francesca

Chiara Ferragni e la sorella minore Francesca sono davvero legate e trascorrono insieme molto tempo, impegni permettendo. Inoltre, l'influencer è molto affezionata anche al cognato Riccardo Nicoletti e al suo nipotino Edoardo che è nato a giugno dello scorso anno.

