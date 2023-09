Chi è Riccardo Nicoletti, futuro marito di Francesca Ferragni

di Redazione web

Il tanto atteso matrimonio tra Francesca, sorella di Chiara Ferragni, e Riccardo Nicoletti è arrivato. Oggi 9 settembre, i due si sposeranno in uno scenario elegantissimo dell'Emilia Romagna: il Castello di Rivalta. Si tratta di una sontuosa residenza signorile, circondata dal magnifico parco, e che annovera tra gli ospiti abituali i componenti della famiglia reale d'Inghilterra e della famiglia reale d'Olanda. Il luogo ospiterà i festeggiamenti della loro unione, tra amici e parenti.

Nelle ultime ore sui social la coppia ha condiviso i momenti dei preparativi prima della cerimonia. Mentre tutti sono curiosi di scoprire il vestito che indosserà Francesca Ferragni, scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua dolce metà.

Chi è Riccardo Nicoletti

Riccardo Nicoletti, 'Ricky' per gli amici, ha 40 anni ed è un musicista di Cremona, città di origine della compagna. La sua vita poco social tende a rimanere più privata rispetto a quella della famiglia della moglie e risulta che lavori come responsabile organizzativo della società LPS Electronics. Secondo quanto scrive su LinkedIn, il 40enne ha un diploma come Tecnico dei sistemi energetici, conseguito all'Istituto professionale Ala Ponzone Cimino di Cremona.

Riccardo Nicoletti, inoltre, ha una grande passione per la musica e suona in due band: Rosco Dunn e gli Under Static Movement.

La famiglia Ferragni

Con Francesca Ferragni ha avuto il piccolo Edoardo, venuto al mondo il 21 giugno 2022.

Altra grande passione è quella per gli animali.

