Francesca Ferragni, lo scatto in bikini innervosisce i fan: «Sempre la solita roba». Ecco perché

Francesca Ferragni ha pubblicato delle foto che pare non siano state gradite dai fan. Negli ultimi scatti, la sorella di Chiara Ferragni si è mostrata in bikini azzurro a pois bianchi, capelli raccolti, nel mare splendido della Sardegna.

La posa che ha assunto nella foto, semplice e naturale, secondo i follower è un modo per attirare l'attenzione su di sé. Scopriamo insieme il perché.

La posa di Francesca Ferragni

Tre scatti con le gambe immerse nell'acqua e una spiaggia incontaminata alle spalle, ma per i fan è «sempre la solita roba». Quest'ultimi, infatti, hanno notato che Francesca Ferragni pubblica le foto sempre nella stessa posa e che ciò sia un segno di poca spontaneità.

In questa posa, secondo i follower, è possibile mettere in bella mostra addominali e lato B, ma che «ad una mamma non si addice».

I commenti dei fan

«Ma riesci a fare anche altre pose e altre espressioni? Mamma che monotonia, tutte uguali», le ha scritto un utente.

A venirle in supporto è la sorella Chiara Ferragni che contro ogni commento negativo ha zittito tutti con un breve e sintetico «Gnocchissima».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 09:42

