Chiara Ferragni, il matrimonio della sorella Francesca: gli outfit di Leone e Vittoria lasciano tutti senza parole FOTO

È arrivato il giorno delle nozze di Francesca, sorella di Chiara Ferragni, e la curiosità per i look, gli outfit e gli abiti scelti dai partecipanti e dalla sposa è alle stelle. La location è il Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza in Emilia Romagna. La famiglia Ferragni, nelle ultime ore, ha condiviso sui social alcuni momenti dei preparativi per le nozze e un dettaglio non è passato inosservato. Immortalati dal papà, ecco cosa indosseranno i Vittoria e Leone.

Gli outfit di Leone e Vittoria

I dettagli rossi negli outfit di Leone e Vittoria lasciano presagire che il colore possa essere presente o negli abiti dei genitori o alla cerimonia. Cravatta rossa per il piccolo Leone che ha già compiuto 5 anni con camicia bianca e pantaloncino beige. La simpaticissima Vittoria, immortalata nelle Instagram stories del papà con del cibo tra le mani, porterà, con la sua aria sbarazzina, un delicato vestitino a fiori piccoli e delle scarpe modello ballerina altrettanto rosse.

