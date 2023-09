Valentina Ferragni, la rivelazione: «Ho pianto dopo la visita, ero molto preoccupata»

di Redazione web

Valentina Ferragni è molto presente sui propri profili social, soprattutto su Instagram dove ama tenere aggiornati i suoi milioni di follower su tutto ciò che fa e su tutto ciò che le succede. Nelle ultime storie che ha pubblicato, l'influencer ha spiegato ai suoi fan il motivo per cui ha pianto e si è lasciata andare a uno sfogo. Inoltre, Valentina si sta preparando per domani, sabato 9 settembre, giorno in cui la sorella Francesca Ferragni sposerà il suo fidanzato storico, Riccardo Nicoletti.

La storia di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan il suo viso un po' provato dopo un momento di sfogo. L'influencer fa il segno della vittoria con le dita e, poi, racconta: «Mascara un po' colato perché ho fatto un piantino dopo una visita di controllo al seno che è andata bene e di cui ero molto preoccupata. Grazie alla dottoressa per avermi tranquillizzata», con tanto di cuore rosso.

Valentina, spesso, sul proprio profilo Instagram specifica come sia importante la prevenzione in fatto di salute e come i controlli possano salvare la vita.

Valentina Ferragni e il matrimonio di Francesca

Valentina Ferragni è, poi, alle prese con i preparativi per il matrimonio della sorella maggiore Francesca. L'influencer, insieme anche a Chiara Ferragni e alle due migliori amiche della sposa, sarà una delle damigelle d'onore e non vede l'ora di essere accanto a Francesca nel suo giorno più bello.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 19:54

