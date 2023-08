Valentina Ferragni e la foto con la pizza, i fan notano il dettaglio esilarante

di Redazione web

Al giorno d'oggi e, soprattutto, al tempo dei social è vietato non fotografare e poi postare tutto ciò che si fa, si vede, si visita o si mangia, sui propri profili. Lo sanno bene le influencer che non perdono mai l'occasione per mostrare ai propri follower dove sono o cosa stanno facendo. Proprio per questo, Valentina Ferragni è molto attiva sul proprio profilo Instagram dove, ogni giorno, pubblica foto, video o storie di come trascorre le sue giornate. Una delle ultime immagini postate è davvero esilarante.

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è molto attiva sul proprio profilo Instagram e quando esce con le amiche non perde mai l'occasione per pubblicare foto o storie sui social. Così, è successo anche nelle scorse ore quando l'influencer si trovava a cena con un'amica e ha deciso di immortalare la sua felicità dopo avere visto la sua pizza.

Valentina sorride contenta con gli occhi chiusi e tiene in mano il piatto succulento.

A corredo della foto con la pizza, Valentina scrive: «Un'eterna storia d'amore», aggiungendo un cuore rosso.

Valentina Ferragni e i progetti di lavoro

Valentina Ferragni, ora che è tornata a Milano dalle sue vacanze estive, si è rimessa subito al lavoro e, anche se non ha svelato tutti i suoi progetti, i suoi fan e follower sono pronti ad accogliere altre novità soprattutto per quanto riguarda la sua linea di gioielli.

