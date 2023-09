Valentina Ferragni, la storia sexy: «Le principesse moderne guidano le moto». Il messaggio solidale tra donne

di Redazione web

Valentina Ferragni è una delle influencer più seguite d'Italia. Durante il giorno, posta moltissimi contenuti per tenere aggiornati i suoi fan su come trascorre le sue giornate, sui nuovi progetti lavorativi ma anche sulla sua vita privata. Da poco tempo, ha reso nota la sua relazione con Matteo Napoletano con il quale, però, era già stata paparazzata in primavera. Comunque sia, oltre all'amore, Valentina pensa anche alle sue amiche che per lei sono fondamentali e, nelle scorse ore, ha postato alcune storie in loro compagnia.

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha trascorso una serata all'insegna del divertimento insieme ad alcune delle sue amiche più care. La sorella minore di Chiara Ferragni ha, poi, pubblicato gli scatti sotto forma di storie Instagram e i fan hanno notato la foto sexy in cui si vede l'influencer che posa davanti a una moto. Valentina, a corredo dell'immagine, ha scritto: «Le principesse moderne guidano le moto», aggiungendo l'emoticon del cuore rosso.

Più volte, nelle sue storie o nei suoi post, l'influencer evidenzia quanto sia importante la solidarietà femminile e quanto sia bello condividere gioia, felicità e anche complimenti nei confronti di altre donne. I suoi follower, quindi, pensano che la didascalia sia una specie di dediche a tutte le sue fan che non devono temere di mostrare davvero chi sono.

Valentina Ferragni e la bodypositivity

Valentina Ferragni, spesso, sui propri canali social, ha parlato di come sia importante per lei il concetto di bodypositivity, dato che, più e più volte, è stata attaccata su Instagram per il suo fisico e le sue forme.

