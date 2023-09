Valentina Ferragni, foto di coppia con Matteo Napoletano. Poi, la dedica al cagnolino Pablo

di Redazione web

La storia d'amore tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sembra procedere a gonfie vele, i due, ormai, non si nascondono più e su Instagram postano foto tenere e dolci di coppia. L'influencer, per la sua relazione, è stata molto criticata sui social dove alcuni utenti continuano a ribadire che sia evidente la differenza di età tra lei e il fidanzato. Valentina, però, cerca di non farci troppo caso e, anzi, si continua a godere la sua felicità anche insieme al suo amato cagnolino Pablo.

Il post Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha pubblicato una serie di foto sul proprio profilo Instagram che ripercorrono alcuni dei momenti più belli della sua estate. L'influencer si mostra insieme al fidanzato Matteo Napoletano in piscina, in spiaggia, a fare un'escursione in montagna oppure in un parco divertimenti.

Valentina si è proprio goduta questo periodo estivo nel quale è stata in varie località italiane e non. Ad Ibiza, poi, ha raccontato l'episodio traumatico che ha vissuto insieme al suo Matteo a Saint-Barth: dopo una caduta dalla moto d'acqua si è rotta due costole. Il sorriso dell'influencer, poi, è anche il risultato della gioia che le riesce a dare il suo cagnolino Pablo al quale ha dedicato dolci parole.

La dedica di Valentina a Pablo

Valentina Ferragni è molto affezionata al suo amico a quattro zampe Pablo, al quale ha scritto: «Anche se mi riempi la vita di peli, bava e puzzette, non sai quanto ti amo e quanto tu sia stato la mia salvezza e la mia valvola di sfogo per le passeggiate a notte fonda, quando tutto sembrava troppo pesante da reggere. La tua mami ti proteggerà sempre», aggiungendo un cuore rosso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 10:05

