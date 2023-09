Gianni Morandi, il commento al discorso di Chiara Ferragni al matrimonio di Francesca rompe il digiuno social: cosa ha detto

Chiara Ferragni ha partecipato con grande commozione al matrimonio della sua sorella Francesca con Riccardo Nicoletti.

Durante la cerimonia, Chiara ha regalato alla sorella un meraviglioso discorso che è stato successivamente condiviso online sul suo profilo.

Chiara Ferragni, Fedez e la foto dei figli al matrimonio di Francesca: Sabrina Ferilli commenta così

Chiara Ferragni, il discorso alle nozze di Francesca commuove tutti: «Essere sorelle è un legame che dura per sempre»

Il discorso di Chiara Ferragni

«Ogni volta che vedo Leone e Vittoria giocare insieme, guardarsi, avere bisogno l'un dell'altra è come esser trasportata indietro di 30 anni, quando le stesse sensazioni le ho vissute io insieme alle mie sorelline. Nella vita ho poche certezze, ma l'importanza della famiglia e dell'amore infinito che solo lei può dare è una di queste. E tu Franci per me sei stata quel primo amore, la prima amica, la prima compagna di avventure, la prima confidente, la presenza costante delle mie giornate, la mia sicurezza. Qualsiasi cosa facevo sapevo che c'eri tu a farmi da spalla, e io a te. Ci bastava uno sguardo per cairci, ma soprattutto per farci stare tranquille. Non eravamo mai sole e, soprattutto no nci saremmo mai sentite sole perché essere sorelle è un legame che dura per sempre. Quello sguardo ci accompagna ogni volta che ci vediamo, ma si è tramutato in mille sfumature diverse: un abbraccio quando una di noi due è triste, un piangere insieme quando la vita diventa un po' più stro**za, un susseguirsi di battute senza smettere di ridere, un messaggio per chiedere se va tutto bene, un fare piani per passare del tempo insieme, un giocare una sera intera a nascondino anche se siamo tutte trentenni, un abbracciare i nostri bimbi e sentirli tutti fratelli e non cugini.

Franci, sorellina, se so cosa è l'amore è anche grazie a te, ti voglio bene».

Il commento di Gianni Morandi

Tra i numerosi commenti ricevuti, uno in particolare ha attirato l'attenzione degli utenti di Instagram: Gianni Morandi.

Poco tempo fa, infatti, il cantante aveva annunciato di essere entrato in una fase di "pausa" dai social media.

Sarà tornato soltanto per commentare il post di Chiara Ferragni?

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

