Gianni Morandi: «Mi prendo una pausa dai social, magari ci fa bene». Per i fan c'è qualcosa sotto

Gianni Morandi, 79 anni, una carriera d'oro e ben 2 milioni di follower solo su Instagram spiazza tutti e annuncia di voler lasciare i social per un po'. Il cantante di Monghidoro, che sui social ha ritrovato una nuova platea di fan, spiazza tutti, ma la verità di questo addio potrebbe nascondere, forse, una sorpresa.

L'annuncio

«Ciao, per un po' vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene!». Questo l'annuncio pubblicato da Gianni Morandi sui suoi social.

La paura dei fan

L'annuncio di Morandi ha fatto preoccupare alcuni fan che subito gli hanno chiesto se stesse bene. «Prenditi tutte le pause che vuoi - scrive una sua follower - la cosa importante è che tutto vada bene e che non nascondi qualcosa».

La verità?

Lo strano annuncio di Morandi però ha fatto subito volare la fantasia e in tantissimi non credono a questa pausa "volontaria". In tanti stanno scrivendo che il suo addio ai social possa dipendere da una sua possibile partecipazione alla nuova edizione di Pechino Express. Sarà vero? Chissà, certo è che sarebbe un colpaccio per Sky e un nuovo modo di mettersi alla prova ancora una volta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 17:56

