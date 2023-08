Gianni Morandi pazzo di Elodie, il commento al post sexy: «Principessa». I fan scherzano: le conquisti tutte

Gianni Morandi sta attirando l'attenzione e suscitando un certo dibattito online a causa di un commento che recentemente ha scritto sotto un post su Instagram. Il post in questione, pubblicato dalla sua collega Elodie, potrebbe essere definito senza dubbio come audace (anzi, meravigliosamente sexy). «Principessa», ha commentato il cantante.

La reazione social

La reazione di Morandi ha generato una serie di commenti contrastanti da parte del pubblico e dei fan, dando vita a conversazioni accese riguardo ai confini dell'appropriatezza nel mondo dei social media e nell'interazione tra colleghi nel mondo dello spettacolo.

Ma anche ad una serie di meravigliosi commenti da parte dei fan.

