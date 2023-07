Elodie, Jo Squillo: «Se non fosse così bella avrebbe meno successo»

di Redazione web

«Siamo donne, oltre le gambe c'è di più». Lo cantava Jo Squillo, insieme a Sabrina Salerno, al Festival di Sanremo del 1991. Dopo 32 anni il suo messaggio non è cambiato. E per rivendicarlo è proprio a una donna che si rivolge oggi, probabilmente l'artista femminile più di successo del panorama musicale italiano: Elodie. E le sue parole potrebbero far discutere. Ecco cosa ha detto.

Jo Squillo: Elodie? Ecco cosa penso

Jo Squillo ha 61 anni, ma non ha perso la sua anima rock.

Sulla figlia

Jo Squillo parla anche del suo rapporto con la figlia adottiva, Michelle. «Ho una figlia elettiva. Lei ha una madre, io sono la sua diversamente madre. Quando ho perso i genitori questa ragazza bellissima è entrata nella mia vita e mi ha restituito la vita. Il nostro rapporto? Siamo insieme mi manda messaggini scrivendomi che le manco. Sta crescendo con me, come avrei fatto con i miei figli naturali, che non ho voluto per non lasciarli con la baby sitter».

