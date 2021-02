Jo Squillo, il dramma segreto a Verissimo: «Ho un dolore enorme. È entrato in ospedale ed è morto...». Toffanin scoppia in lacrime

Jo Squillo, il dramma segreto a Verissimo : «Ho un dolore enorme. È entrato in ospedale ed è morto...». Silvia Toffanin scoppia in lacrime. Oggi, la cantante icona degli anni 80 è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha parlato di un momento molto doloroso della sua vita.

«Ho un dolore enorme - spiega Jo Squillo -. aveva una malattia degenerativa. Ho salutato i miei genitori a distanza di un mese. Mio padre stava benissimo, aveva un piccolo ictus. Poi è entrato in ospedale e se n'è andato a un mese dalla mamma, dopo 60 anni insieme. Non sono ancora pronta a sorridere di questo. Quando è morta mia mamma l'avevo rappresentata come una libellula. Ho fatto un viaggio, quando sono atterrata mi ha accolto uno stormo di libellule. Continuano a parlarci e a volerci bene. Era orgogliosa di me. La musica è una lavatrice dell'anima».

Poi, la cantante ha parlato di un dramma che sta affrontando, lo stalking. «Ho un paio di persone che mi chiamano, mi mandano dieci mail al giorno, è bruttissimo. Mi telefonano, mi seguono. Ho provato a denunciare, ma mi hanno detto che non possono intervenire se non ci sono minacce di morte non possono intervenire. L'amore? Ho una bellissima storia, ma tengo le persone in prova. Non ambisco agli anelli. Liberi tutti e ci scegliamo ogni giorno».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 19:57

