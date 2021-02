Gf Vip . Andrea Zenga, scoppia l'amore con Adua Del Vesco: «Vorrei abbracciarti di più...». La reazione di lei spiazza tutti. Pochi minuti fa, il figlio di Walter Zenga si è dichiarato all'attrice siciliana. Una dichiarazione d'amore arrivata dopo settimane di sorrisi, scherzi e sguardi sempre più complici.

I due ragazzi, seduti da soli in piscina, si sono scambiati tenere parole d'affetto. «Mi piaci - ha detto Andrea - ma non un piacere normale. Provo proprio dei sentimenti, ma finora mi sono trattenuto per rispetto per la tua situazione all'esterno. Anche quando mi hai scritto il bigliettino, avrei voluto risponderti. Ma non ho voluto metterti in difficoltà. Vorrei abbracciarti di più».

La tenera dichiarazione colpisce Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò, che risponde così: «Anche tu mi piaci. Quando scherzavano su di noi, io ero contenta. Ci siamo avvicinati perché l'ho voluto anch'io, non hai mancato di rispetto a nessuno». Insomma, Rosalinda - spiazzando i fan - accetta la corte di Andrea Zenga, mettendo forse fine alla storia col fidanzato Giuliano.

Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Rosalinda ricambia le attenzione di Andrea, chissà se stasera si baceranno alla festa di Carnevale». E ancora: «Aspettiamo con ansia la nascita della nuova coppia». Staremo a vedere.

