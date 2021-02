Francesco Sarcina a Verissimo: «Una donna mi ha trascinato nel buco nero della droga». J-Ax l'ha aiutato

Francesco Sarcina a Verissimo: «Una donna mi ha trascinato nel buco nero della droga. J-Ax mi ha aiutato». Ospite sabato 13 febbraio di Silvia Toffanin il frontman delle Vibrazioni, presenta in anteprima la sua autobiografia ‘Nel mezzo’ dove ripercorre episodi molto forti che hanno caratterizzato la sua vita, come l’abuso di sostanze stupefacenti.

Leggi anche > Nek, il dramma dell'incidente a Verissimo: «Stavo cadendo in depressione». Toffanin sbalordita

Francesco Sarcina, ospite sabato 13 febbraio a Verissimo, presenta in anteprima la sua autobiografia ‘Nel mezzo’: «Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Gli abusi sono arrivati dopo, ma questa cosa è stata una cicatrice che mi ha leso parecchio».

La frequentazione di questo ambiente ha portato il cantante anche a rischiare l’overdose: «Vivere al limite dell’impossibile, in maniera borderline, porta sull’orlo dell’esasperazione. Questa cosa inevitabilmente attrae persone che sono come te, non c’è nessuno che viene a salvarti: attiri solo la negatività. Per colpa di un’altra persona – prosegue - della quale ero molto innamorato, che aveva già tentato il suicidio parecchie volte, sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino. A differenza mia, lei faceva uso di sostanze pesanti. Una volta ho voluto provare anch’io per capire cosa sentisse e per maledire tutta questa situazione. Lei è andata in overdose, io per fortuna non ho rischiato la vita ma è stata una bella mazzata».

Nel mondo della musica, Sarcina ha incontrato però un amico, J-Ax, che l’ha aiutato molto durante quel periodo buio della sua vita: «Lui aveva già fatto outing su questo argomento e l’ho chiamato per capire come potevo fare per uscirne. Era felicissimo della chiamata e mi ha detto che il percorso sarebbe stato lungo e complicato perché quel demone ti rimane. È una lotta che dura anni. Ora il demone si è trasformato, sono arrivato alla fine ma è stata dura».

Un disagio che probabilmente ha avuto origine da una vicenda accaduta in adolescenza e che ha coinvolto sua mamma: «Mia madre, dopo una gravidanza interrotta al settimo mese, ha avuto dei momenti molto difficili che l’hanno portata ad andare via di casa. Nel tempo si è portata dentro una condizione psicologica devastante, per la mia famiglia quell’episodio è stato una valanga. Ero un ragazzino quando è se n’è andata, poi l’ho ritrovata dopo qualche anno e quando l’ho rivista ho vissuto emozioni molto contrastanti».

Francesco Sarcina a Verissimo parla dell'ex Clizia Incorvaia

A Silvia Toffanin, che gli chiede della sua relazione con Clizia Incorvaia, con cui ha avuto una bambina, Francesco confessa: «Le persone hanno parlato tanto a differenza mia. In questo libro ho voluto colpevolizzare solo me stesso, mi sono messo a nudo e mi sono autodenunciato. Mi sono reso conto che è facile giudicare gli altri, ma chi lo fa in continuazione è perché ha dei problemi con sé stesso. Penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ho vissuto cose ben peggiori, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro».

Infine, su una nuova relazione il frontman delle Vibrazioni glissa: «In questo momento sto bene e sono molto felice, ma preferisco preservare quello che sto vivendo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA