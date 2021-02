Elena Santarelli, il dolore segreto a Verissimo: “Morto per un tumore, ho pianto per giorni”. Silvia Toffanin in lacrime

di Emiliana Costa

Elena Santarelli , il dolore segreto a Verissimo: «È morto per un tumore, ho pianto per giorni». Silvia Toffanin in lacrime. Oggi, la showgirl è stata ospite nel salotto di Canale 5 per raccontare, finalmente, della guarigione del figlioletto Giacomo, oggi 12 anni, che ha affrontato e sconfitto il cancro.

Elena Santarelli spiega il rapporto speciale nato con le altre mamme-coraggio: «Quando inizi un percorso con delle amiche e loro non cominciano a vedere la luce in fondo è difficile anche chiamarle al telefono e dirle ‘come stai’. Loro sono bravissime e mi riprendono dicendomi di andare avanti e di non sentirmi in colpa. Il momento più duro è stato l'ingresso in terapia intensiva. Adesso vediamo spesso persone intubate, io ho visto mio figlio così. La cosa più brutta è quando ho visto i bambini nelle camere mortuarie. È brutto perché, continuo a conviverci».

Poi, finalmente la notizia più attesa. La guarigione di Giacomo. «Ho saputo che mio figlio era guarito pochi giorni prima della festa della mamma. Mi ha chiamato l'oncologa mentre ero in tangenziale e mi ha detto 'Giacomo è pulito'. Ho inchiodato e ho accostato, avevo la nebbia. Ho chiamato tutti. Quando l'ho detto a Giacomo, lui stava mettendo le figurine. Ha gioito e ha chiamato i suoi amichetti 'Non ho più quel tumore di m***'. Lui è molto autoironico e sensibile. Mi ha visto piangere per giorni e mi ha chiesto cosa avessi. Io gli ho risposto la verità 'il nostro amichetto Lorenzo non ce l'ha fatta'. Lui mi ha risposto 'ho capito che ognuno di noi ha un destino, sono felice per la mia guarigione. Ma sono molto triste per la morte di Lorenzo e degli altri bambini'. Con la malattia, Giacomo è diventato molto maturo. Sono fiera di lui».

Elena Santarelli conclude parlando del rapporto con il marito Bernardo Corradi: «Bernardo è un uomo meraviglioso. Mi lusinga come moglie, come madre e come fidanzata».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 17:47

