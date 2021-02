di Emiliana Costa

Melissa Satta a Verissimo : «Boateng? C'è ancora dolore per la separazione. Adesso voglio un altro figlio». Oggi, l'ex velina è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha parlato della rottura con il marito Kevin-Prince Boateng.

«Mi sono lasciata con Prince Boateng dopo nove anni - spiega Melissa Satta -. Ora sto bene, voglio essere me stessa. Ho 35 anni, voglio rifarmi una famiglia e voglio fare un altro figlio. Anche se sono passati mesi dalla separazione, c'è ancora un dolore. Io ho girato il mondo per stare insieme a lui. Abbiamo spiegato a Maddox cosa è successo con parole da bambino. Capisco il lavoro del gossip. Ma non condivido voler distruggere la vita delle persone. Spero che questo 2021 mi porti qualcosa di bellissimo».

Poi, Melissa Satta parla del Covid: «Io ho avuto il Covid con mio figlio. Sono stata male, vado ancora in apnea. Ho chiamato subito un infermiere per fare il tampone e sono risultata positiva. Maddox è scoppiato a piangere. Poi è risultato positivo pure lui e abbiamo passato 16 giorni insieme».

