Elodie, Beatrice Venezi e la critica choc: «Rappresentazione poco elegante del corpo della donna». Ma i fan non ci stanno

di Redazione web

Continuano gli attacchi a Elodie per la sua bellezza e il suo fascino. Dopo il commento poco elegante di Jo Squillo, che l'accusava di avere successo grazie alla bellezza e non al talento, questa volta si tratta della direttrice (o come preferisce definirsi lei, "direttore") d'orchestra Beatrice Venezi, che, durante una delle sue ultime interviste, ha avuto qualcosa da ridire sulla cantante di "Pazza Musica". La domanda che ha suscitato la risposta stizzosa sarebbe stata molto innocente, una scelta tra la cantante americana Taylor Swift e la cantante nostrana, Elodie. Beatrice avrebbe risposto immediatamente: «Taylor Swift. Mi sembra che Elodie, con il suo atteggiamento, dia una rappresentazione poco elegante del corpo della donna. Posso dirlo?»

I fan della cantante non hanno atteso un secondo in più per difendere la loro beniamina.

Sanremo 2021, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi co-conduttrice della quarta serata. Ecco chi è

Beatrice Venezi: «Chi ha detto che dirigere un'orchestra è da maschi?»

Beatrice Venezi e il commento su Elodie

I fan di Elodie hanno iniziato a difendere la cantante romana su Twitter (ormai diventato X) e sotto al suo ultimo post di Instagram, dove hanno scritto: «E Beatrice Venezi muta» e «Alla faccia della fascistona a cui non piace come usi il tuo corpo». Elodie è sempre stata molto chiara nei suoi messaggi: lei è una donna libera e come tale può esprimersi come meglio crede, usando il suo corpo come meglio preferisce. Gli ideali che trasmette sono sempre stati l'amore, il rispetto per se stessi e per gli altri e la condivisione.

La foto di Elodie era un bellissimo primo piano in cui la ragazza era con il viso appoggiato a terra, nuda, con il seno coperto. Una foto che probabilmente vuole preannunciare un nuovo progetto, magari un nuovo album? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA