Tormentoni, le hit dell'estate: da Baby K alla Pazza Musica del duo Mengoni-Elodie, da The Kolors a Lamborghini

Se è vero che l’estate è iniziata ufficialmente quando Baby K, la regina delle hit, ha rilasciato la sua “M’ama non m’ama”, che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall, quest’anno la “saga dei tormentoni” ha coinvolto un po’ tutti, incluso qualche insospettabile. La novità è che al momento a guidare le classifiche Fimi c’è quello che per ora sembra essere il tormentone del 2023: “Italo Disco” dei The Kolors. Partito in sordina a maggio, ha scavalcato anche la corazzata Fedez, che è al terzo posto con “Disco Paradise”, insieme agli Articolo 31 e Annalisa, quest’ultima in pieno stato di grazia dopo i successi di “Bellissima” e “Mon Amour”. Secondo posto per “Vetri Neri” dell’inedito trio Ava, Anna & Capo Plaza. Partito con larghissimo anticipo, a maggio, Achille Lauro che ha pubblicato “Fragole” con Rose Villain, seguito da Paola e Chiara che sono tornate alle sonorità anni 80 grazie a “Mare Caos”, mentre “Lambada”, grazie al feat con i Boomdabash, ci catapulta nelle estati degli anni 90 tra Festivalbar, glitter colorati e squilli sui primi cellulari.

I tormentoni dell'estate



A seguire la scia anche Marco Mengoni in coppia con un’esplosiva Elodie con “Pazza musica”. Giugno è stato il momento clou in cui tanti artisti italiani hanno iniziato a seguire l’onda “summer” ed è così che ritroviamo Emma e Tony Effe con “In taxi sulla Luna”, che porta la firma dei producer multiplatino Takagi & Ketra, seguiti da Fabio Rovazzi e Orietta Berti, con “La Discoteca Italiana”, che mescola sonorità tipiche della musica popolare a melodie dal sapore contemporaneo.



Dopo la partecipazione al game show “Celebrity Hunted 3”, Irama e Rkomi ci provano anche con la musica il risultato è il joint album “No Stress”, anticipato dal singolo “Hollywood”. Tra i connubi più originali, quello tra Drusilla Foer e Asia Argento che hanno sfoderato il loro primo singolo dai ritmi dance “Io ne voglio ancora”. In solitaria, ma fedelissima al reggaeton, Elettra Lamborghini, con “Mani in alto”, così come i Pinguini Tattici Nucleari che sbancano ancora una volta con “Rubami la notte”. Outsider con il sorriso “La menopausa”, della Signora Emma Coriandoli, il personaggio creato da Maurizio Ferrini che ha fatto impennare lo share delle ultime puntate di “Che Tempo che Fa”.

