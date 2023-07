Annalisa e il matrimonio, l'abito da sposa svelato su Instagram: «Mi sono chiesta cos'è l'amore, lo interpreto così»

di Redazione web

Annalisa si è sposata con il suo Francesco Muglia ad Assisi ed ha, poi, festeggiato a Tellaro (in provincia de La Spezia). La cantante non si è mai sbilanciata troppo su ciò che riguardava il suo matrimonio e tantomeno sulla sua vita privata: alcuni fan non sapevano nemmeno che fosse sentimentalmente impegnata. Annalisa, comunque, per la prima volta ha postato su Instagram una foto del suo abito da sposa con una dedica all'amore.

Il post Instagram di Annalisa

Annalisa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram due foto in cui mostra il suo abito da sposa, gli scatti sono accompagnati da un pensiero della cantante che è una dedica all'amore. Questa la didascalia del post social: «Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa.

Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi.

L’amore per l’amore. 29/6/2023».

La storia d'amore tra Annalisa e Francesco

Annalisa e Francesco Muglia, che è un manager Costa Crociere, si sono conosciuti nel 2021 durante un'ospitata di lei all'interno di una delle lussuose navi. Da quel momento in poi, la cantante ligure e l'imprenditore di Padova non si sono più lasciati.

