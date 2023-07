Annalisa e il matrimonio (blindatissimo) a Tellaro, i fan: «Noi qui da ore, ma è tutto top secret». Da De Filippi a Rovazzi: ecco chi erano gli invitati vip

di Redazione web

Annalisa si è sposata con il suo compagno Francesco Muglia e i due sono stati davvero bravi a mantenere alta la privacy e la riservatezza attorno al loro matrimonio: pochissimi indizi social, cerimonia e festa blindatissime e zero dichiarazioni (a parte un post della cantante) da parte degli sposi. Quelle dell'artista spacca record e del manager di Costa Crociere sarebbero dovute essere le nozze più pop dell'anno e, invece, ciò che si conosce a riguardo è davvero poco. A Tellaro, però, in provincia de La Spezia dove si è tenuta la festa, sono apparsi alcuni vip invitati dalla sposa.

“io un matrimonio così misterioso non l’avevo mai visto” ☠️



grazie tgr Liguria per continuare con questi servizi trash pic.twitter.com/2olZGVVjFx — stemas 🫒 (@jadestuxedo) July 1, 2023

Il matrimonio di Annalisa

Annalisa ha deciso di celebrare il suo matrimonio in due fasi differenti. La cantante e il suo fidanzato, di origini padovane ma genovese di adozione, si sono sposati ad Assisi giovedì 29 giugno e gli invitati erano pochi intimi: solo i parenti e gli amici più stretti della coppia. I novelli sposi hanno, poi, deciso di festeggiare a Tellaro, in Liguria, una località davvero romantica che, però, è stata blindata (in parte) per l'occasione. Infatti, fin dalle prime ore del pomeriggio, la sicurezza ha impedito a chiunque di avvicinarsi al locale esclusivo in cui si sarebbe tenuta la festa. Gli invitati vip, comunque, non sono passati inosservati e quindi, ecco che i fan più curiosi (e pazienti) hanno visto sfilare Maria De Filippi in un impeccabile tailleur giallo chiaro, accompagnata dall'amico Rudy Zerbi. È arrivato, poi, anche uno dei colleghi di Annalisa, ovvero Fabio Rovazzi e, poi, ancora, la migliore amica di Chiara Ferragni, l'influencer Veronica Ferraro.

Le parole dei fan

Annalisa è una delle cantanti italiane più apprezzate e seguite e ha moltissimi fan, alcuni di loro hanno cercato di affacciarsi allo strapiombo che dava sul locale sul mare in cui si stava svolgendo il party. «Io un matrimonio così misterioso non l’avevo mai visto» dice una signora, intervistata dal TGR. E un'altra aggiunge: «È tempo che siamo quì ad aspettare ma è tutto blindato.

