Marco Mengoni, il dolcissimo regalo ad una fan per il suo compleanno: «Non ci si abitua mai». Il video è virale

Marco Mengoni si sta godendo a pieno il tour negli stadi. La tournée del cantante, che si concluderà al Circo Massimo di Roma il prossimo 15 luglio, sta regalando ai fan tantissime emozioni, l'una dietro l’altra. Nei giorni scorsi, il tour ha fatto tappa a Bologna, e nel corso della serata è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha letteralmente stupito i suoi fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il gesto di Marco Mengoni

Una fan di Marco Mengoni, per l'occasione del suo compleanno, ha scelto di trascorrere la serata proprio al suo concerto. A quel punto il cantante ha scelto di far salire la ragazza sul palco, e il video del momento, in brevissimo tempo, ha fatto il giro dei social.

Marco Mengoni in lacrime

Qualche giorno fa, Marco Mengoni è scoppiato in lacrime sul palco dopo essersi emozionato. A quel punto il cantante ha ringraziato tutti i suoi fan. «Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio. Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie», ha spiegato Marco Mengoni ai suoi fan.

