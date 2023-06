Marco Mengoni, fan si sente male al concerto e lui ferma la musica per soccorrerla: «Te lo ricorderai per tutta la vita»

di Redazione Web

Marco Mengoni è in giro per l'Italia con il suo tour "Marco negli Stadi" e qualche giorno fa in occasione della tappa a Padova, il cantante è stato protagonista di un episodio con una fan. Il video di quanto accaduto è diventato virale su Tiktok. Di cosa si tratta? Durante il concerto, mentre il cantante parlava con il pubblico si è accorto che tra la folla stava succedendo qualcosa di strano, così ha fermato tutto per assicurarsi che la sicurezza risolvesse la situazione. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Marco Mengoni ferma il concerto

Marco Mengoni ha capito che una sua fan lì presente non si era sentita bene e, per questo motivo, è stato richiesto l’intervento della sicurezza e dei soccorsi: «La sicurezza c’è? Tutto apposto? Va bene.

In tempi brevi, fortunatamente la fan si è ripresa e tutto si è risolto nel migliore dei modi. Così, il cantante ha cercato di sdrammatizzare scambiando a distanza qualche chiacchiera con la fan: «Stai bene però, eh? Te la ricorderai per tutta la vita sta cosa. "Sono svenuta al concerto di Mengoni a Padova”».

