Marco Mengoni in lacrime al concerto a Salerno: i fan cantano 'O surdato nnammurato, lui reagisce così VIDEO

Marco Mengoni prosegue nel suo tour degli stadi italiani e le emozioni non mancano mai. Il vincitore del Festival di Sanremo, questa volta, è scoppiato in lacrime sul palco dell'Arechi di Salerno. Il motivo? I suoi fan campani hanno iniziato a intonare la canzone di 'O Surdato Nnammurato e, per il cantante romano, è stato impossibile trattenere la commozione.

Marco Mengoni, fan si sente male al concerto e lui ferma la musica per soccorrerla: «Te lo ricorderai per tutta la vita»

Elodie e Marco Mengoni, il singolo "Pazza Musica" è un successo: è il brano più ascoltato in radio

Mengoni in lacrime a Salerno

La commozione dell'artista che ha rappresentato l'Italia all'Eurovision è subito diventata virale sui social con molti video che stanno girando soprattutto su TikTok e Facebook.

Marco Mengoni sta girando l’Italia con il tour ‘Marco negli Stadi’ e in una delle più recenti esibizioni, allo stadio ‘Arechi’ di Salerno, si è lasciato sopraffare dalle emozioni forti. «Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio», sottolinea Mengoni al termine del concerto. «Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA