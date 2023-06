Marracash: «Elodie? C'è gente che mi chiede ancora di lei. Mai più con una famosa»

di Redazione Web

A due anni dalla fine della loro love story, Marracash è tornato a parlare della sua relazione con Elodie. Durante un'intervista, il cantante ha spiegato quanto abbia influito l'invadenza dei riflettori sulla coppia e come fosse difficile vivere un amore così esposto mediaticamente. Il cantante ha quindi sottolineato di non volere, in futuro, una relazione con una persona nota. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio durante l'intervista.

Marracash: «Non lo rifarò più»

Ospite del podcast BSMT, Marracash ha raccontato come il rapporto con Elodie fu logorante a livello mediatico. «È una cosa che non rifarò mai più perché lì non ti sganci mai.

Poi, Marracash ha aggiunto: «Sicuramente è stata una storia che ha colpito tantissimo l'immaginario italiano e quindi lo capisco. Però ecco non fa per me tutto questo tam tam mediatico. Cioè il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno e do cosa fa l'altro. C'è gente che esige, vuole, critica e rompe. Capisci? Così diventa veramente una storia in cui la gente dice la sua».

