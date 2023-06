Elodie e Marco Mengoni, il singolo "Pazza Musica" è un successo: è il brano più ascoltato in radio

di Redazione Web

Pazza Musica, il singolo di Marco Mengoni ed Elodie, conquista il primo posto nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio. Il loro singolo, scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini, ha visto per la prima volta i due artisti lavorare in studio insieme ed è parte del nuovo album Materia (Prisma), il terzo progetto discografico di Marco Mengoni che conclude la trilogia multiplatino MATERIA.

Elodie e Marco Mengoni i più ascoltati in Radio

Pazza Musica, di cui è già disponibile il videoclip ufficiale, è un inno alla libertà che ci accompagnerà per tutta l’estate, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane. «Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché».

È appena partito il tour tutto sold out di Marco Mengoni nei più importanti stadi italiani.

Inoltre, Marco Mengoni è pronto a tornare live con un tour in Europa per la prima volta nei principali spazi della scena musicale europea e palcoscenico delle più importanti star internazionali. Il cantautore è atteso in 8 nuove città: Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna, Zurigo, e infine Monaco. Marco Mengoni è il vincitore del Nastro d'Argento per la miglior canzone originale con "Caro amore lontanissimo", versione inedita di un brano di Sergio Endrigo che la famiglia del cantautore ha voluto affidare alla sola voce di Mengoni, e parte della colonna sonora de Il Colibrì, film di Francesca Archibugi.

