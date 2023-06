Elodie diventa testimonial della Durex, la reazione dei fan (e di Elisa): «Il riscaldamento globale è colpa tua»

di Redazione web

Elodie è il nuovo volto della Durex. L'azienda di preservativi ha scelto la cantante come sua promoter. Il brand ha scelto la hit "Strobo" come colonna sonora per il suo nuovo spot. Come si apprende dal comunicato stampa, Elodie realizzerà inoltre una serie di contenuti social nei quali racconterà di come, con la sua musica, lavori per aiutare le persone a sentirsi più vicine, libere e sicure di sé, sia con sé stesse che con gli altri, raccontando ed affrontando tematiche di grande attualità.

La cantante, su Instagram, ha già iniziato a pubblicare dei contenuti dedicati e la risposta dei fan è tutta da ridere. Anche la cantante Elisa non ha potuto trattenersi nel commentare lo scatto di Elodie.

Elodie per Durex, la reazione dei fan

«Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano», ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram in completino estivo riferendosi al nuovo spot della Durex di cui è il nuovo volto. Il costume indossato da Elodie è un modello cut-out, fasciato sul corpo, in marrone lurex, con schiena scoperta.

I fan sono letteralmente impazziti: «Sei tu la causa del riscaldamento globale», hanno commentato alcuni follower. E, ancora: «Mia moglie mi vuole lasciare perché penso solo a te», oppure, «Elodie, dopo questa, non resisto...Sposami!».

Il commento di Elisa

A commentare, però, anche la collega e cantante Elisa che, come la maggior parte dei fan ha apprezzato lo scatto in costume da bagno e ha scritto: «Ma come possiamo fare qua?».

