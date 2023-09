«Non escludo il ritorno», parafrasando Franco Califano - uno dei tanti artisti imitati da Fiorello - lo showman siciliano fa sognare il pubblico e la Rai. Venerdì sera la puntata di TechetecheShow a lui dedicata è stata un successo su tutta la linea: 3.145.000 spettatori, il 20.8% di share e forse un ritorno in tv, di sera.

Grande Fratello di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici al via: confermato il doppio appuntamento. I concorrenti e tutte le novità

Boom di Fiorello a TechetecheShow: la sua reazione fa sognare «Quasi quasi torno a fare il varietà serale»

Verissimo: da Alfonso Signorini a Massimo Ranieri, tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Il successo

In attesa di vederlo a novembre a Viva Rai2, Fiorello si gode il successo dopo il boom di ascolti della puntata di TechetecheShow a lui dedicata . «Uno splendido risultato che da una parte conferma il grande affetto degli italiani per Fiorello, dall'altra ne confermano il ruolo di artista unico, e sempre generoso, nel panorama della TV del Servizio Pubblico». Così l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio commenta il successo di ascolti per la puntata di TechetecheShow dedicata a Fiorello.

«A lui - prosegue Sergio - va il mio ringraziamento e quello di tutta la Rai per la passione, l'entusiasmo e la grande carica umana e professionale con cui sta diventando immagine emblematica di un servizio pubblico capace di parlare davvero a tutti.

Il sogno

Fiorello dal suo canto si è detto «onorato, entusiasta e commosso» per la puntata di venerdì sera di Techeteche Show su Rai 1: «Quasi, quasi - ha dichiarato - mi è venuta voglia di tornare a fare il varietà serale».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA