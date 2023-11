Fedez, Vincenzo De Luca a Muschio Selvaggio: «Hai affrontato il tumore con coraggio e generosità. Hai dimostrato di essere uomo»

di Cristina Siciliano

Vincenzo De Luca è stato ospite di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Davide Marra, dedicato a tematiche di cultura e società. Non è una novità per il presidente della regione Campania mostrare il suo lato da showman in più contesti. E anche in questa occasione, De Luca non lesina dichiarazioni politiche e attacchi al suo partito. Il governatore campano, tra i vari argomenti discussi, ha fatto un passo indietro e ha esposto un suo pensiero sul coraggio di Fedez nell'affrontare il tumore al pancreas. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Vincenzo De Luca a Muschio Selvaggio

«Fatti dire una cosa, io avrei dovuto sfotterti per come stai combinato – ha sottolineato Vincenzo De Luca a Fedez –.

Le parole di De Luca sul Pd

Il format del podcast condotto da Fedez non ha intimorito Vincenzo De Luca che ha ribadito il suo pensiero in merito al Pd: «Abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza è di anime morte che non rappresenta nulla né sul piano territoriale né su quello sociale e spesso neanche sul piano della grammatica e della sintassi», ha concluso.

