Valentina Ferragni e il pensiero ai nipotini: ecco il biscottino dell'amore

Valentina Ferragni, in questi giorni, è stata in Francia per alcuni impegni di lavoro. L'influencer ha visitato lo Chateau de Saran dove si realizza lo champagne. La sorella minore di Chiara Ferragni ha documentato il suo viaggio e la sua esperienza all'interno del castello con foto e video che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Valentina, però, da brava zia molto affezionata ai suoi nipotini, ha dedicato loro un dolce pensiero.

Valentina Ferragni, dolce zia

Valentina Ferragni ha mostrato ai suoi follower il suo soggiorno da sogno in Francia dove, immersa in un'atmosfera già natalizia, ha potuto assaggiare champagne, preparare e cucinare tipici dolcetti del posto e fare un giro in carrozza per i vigneti. Ciò che, però, ha attirato l'attenzione dei suoi fan, è stata la foto in cui l'influencer mostra un pensierino per i suoi nipotini: un biscotto a forma di omino di marzapane con tanto di occhi e sorriso e, al centro del suo friabile petto, un cuoricino con le iniziali L, V ed E, ovvero Leone, Vittoria ed Edoardo.

Valentina è molto affezionata ai bambini delle sue sorelle più grandi, Chiara e Francesca, e quando può, trascorre del tempo con loro o porta loro regalini da tutte le parti del mondo.

Valentina Ferragni e i progetti di lavoro

Valentina Ferragni è molto impegnata con il suo lavoro e, molto spesso, si sposta da Milano per recarsi in altre città o, addirittura, Paesi e portare a termine i suoi progetti. Il suo brand di gioielli è molto apprezzato dai suoi fan che la seguono appassionatamente sui social, specie su Instagram.

