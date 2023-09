Valentina Ferragni, la dedica che commuove: «Buon compleanno amore della mia vita». Ma non è come sembra...

di Redazione web

Valentina Ferragni è molto affezionata al suo cagnolino Pablo che lei descrive come il suo migliore amico e amore della sua vita, senza nulla togliere al fidanzato Matteo Napoletano. Proprio oggi, sabato 30 settembre, il bulldog francese, che l'influencer aveva accolto in famiglia con il suo ex storico, Luca Vezil, compie sei anni. La sorella minore di Chiara Ferragni ha dedicato un dolce post al suo inseparabile amico e, così, ha fatto anche il modello sul proprio profilo Instagram.

Il post Instagram di Valentina Ferragni

Solo chi ha un cane o comunque un animale può capire quanto amore porti in una famiglia e nel cuore del suo padrone. Valentina Ferragni lo sa bene: il suo Pablo le regala gioia, felicità e sorrisi ogni giorno. Quindi, oggi che compie sei anni, gli ha dedicato un dolce pensiero sui social: «Buon compleanno all'amore della mia vita, Pablo. Sei anni oggi e ancora tanti davanti! Ti amo, per sempre», aggiungendo l'emoticon di un cuore rosso e di alcune stelline. Il post ha riscosso moltissimo successo: i fan hanno lasciato numerosi commenti e like.

Anche Luca Vezil ha deciso di rendere omaggio al suo amico a quattro zampe Pablo che, però, non vive più con lui da quando la storia con Valentina è finita. L'influencer, postando un video dove strapazza di coccole il bulldog, ha scritto: «Da sempre, per sempre.

La storia finita tra Valentina e Luca

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati verso la fine del 2022 dopo nove anni d'amore. I due influencer convivevano e avevano appunto adottato il piccolo Pablo. Ora, l'imprenditrice fa coppia fissa con Matteo Napoletano, mentre, il modello è felice con Virginia Stablum.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 15:43

