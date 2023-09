Valentina Ferragni: «La vita d'ufficio lo distrugge». Ecco a chi si riferisce

di Redazione web

Valentina Ferragni sta vivendo un momento molto positivo della sua vita perché sta lavorando a tanti progetti nuovi e, inoltre, la sua storia d'amore con Matteo Napoletano procede a gonfie vele. L'influencer, però, ha un altro grande amore nella sua vita: il suo cagnolino Pablo che la segue ovunque, è sempre con lei e non la lascia mai... nemmeno quando si reca in ufficio. In una delle ultime storie pubblicate da Valentina, il bulldog francese sembra essere davvero stanco di stare seduto dietro alla scrivania.

Valentina Ferragni e la dedica a Matteo Napoletano: «Weekend d'amore». Lui risponde così

Valentina Ferragni, la rivelazione: «Ho pianto dopo la visita, ero molto preoccupata»

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, molto spesso, pubblica storie sul proprio profilo Instagram, insieme al suo cagnolino Pablo che è il suo fedele compagno di vita. L'influencer, anche nell'ultimo video postato, riprende il suo amico a quattro zampe che l'ha accompagnata in ufficio. Il cane è rannicchiato in una delle poltrone della sala e sembra essere davvero stanco e provato. Valentina, infatti, a corredo della storia, scrive: «La vita d'ufficio lo distrugge». Pablo, effettivamente, si sta addormentando piano piano. L'influencer è molto affezionata al suo cagnolino che vive con lei da diversi anni: lo aveva addottato da cucciolo insieme al suo ex fidanzato Luca Vezil.

La storia d'amore tra Valentina e Matteo

In questo momento, Valentina Ferragni è molto felice perché il suo cuore batte forte per il fidanzato Matteo Napoletano con il quale si è lasciata scattare foto davvero romantiche anche al matrimonio della sorella Francesca. Proprio nelle storie Instagram postate ieri, l'influencer ha mostrato ai follower di essere un po' malinconica in quanto il compagno stava ripartendo da Milano per gli Stati Uniti dove studia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA