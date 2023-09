Valentina Ferragni e la dedica a Matteo Napoletano: «Weekend d'amore». Lui risponde così

di Redazione web

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono sempre più innamorati e, in questi giorni, stanno pubblicando, nei rispettivi profili Instagram, moltissimi contenuti di coppia. L'influencer e il fidanzato, se prima desideravano tenere nascosto il loro amore, ora, non riescono a fare a meno delle dediche romantiche sui social. Così, nell'ultimo post pubblicato da Valentina, ecco la dedica per Matteo che, poi, nelle sue storie ha risposto al dolce pensiero.

Valentina Ferragni, la rivelazione: «Ho pianto dopo la visita, ero molto preoccupata»

Valentina Ferragni, la storia sexy: «Le principesse moderne guidano le moto». Il messaggio solidale tra donne

La dedica di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto in compagnia di Matteo Napoletano. I due fidanzati sono al matrimonio della sorella di lei, Francesca Ferragni, che, sabato 9 settembre, ha sposato il suo Riccardo Nicoletti. L'influencer e il compagno sorridono felici alla telecamera e, poi, Valentina "ruba" un bacio a Matteo e scrive: «Weekend d'amore», aggiungendo un cuore rosso.

Inoltre, la sorella minore di Chiara Ferragni fa sapere ai suoi follower che il compagno è in partenza per gli Stati Uniti dove studia. Nella foto pubblicata nelle sue storie, in cui Matteo si avvia verso l'entrata dell'aeroporto, Valentina scrive: «Ciao amore».

La risposta di Matteo Napoletano

Anche Matteo Napoletano è molto innamorato di Valentina Ferragni e non manca mai di dimostrarglielo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA