Valentina Ferragni, euforia alla settimana della moda di Parigi: «La fatica fatta dà i suoi frutti»

Valentina Ferragni, in questo momento, si trova a Parigi in occasione della Settimana della Moda. L'influencer è arrivata in Francia nelle scorse ore, così come la sorella maggiore, Chiara Ferragni. Valentina sta documentando, come al solito, tutto il suo viaggio all'insegna delle nuove tendenze e, nelle sue ultime storie, ha fatto una confessione profonda ai suoi follower che la seguono sempre appassionatamente.

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram diverse storie in cui prova abiti nuovi, mostra i suoi look allo specchio o fa vedere ai fan gli inviti ricevuti per prendere parte come ospite alle sfilate. Nelle scorse ore, l'influencer ha postato, però, anche un selfie in cui esprime un suo pensiero personale sul periodo che sta vivendo: «Questi sono giorni in cui mi sento veramente felice per tutto quello che sta accadendo nella mia vita e sento che tutta la fatica fatta sta dando i suoi frutti».

Infine, Valentina ha pubblicato sul proprio profilo un nuovo scatto in cui si vede davvero che è molto contenta e, infatti, sorride a 32 denti.

Valentina Ferragni e l'amore

Inoltre, anche la vita sentimentale di Valentina Ferragni sembra procedere a gonfie vele: lei e il suo nuovo fidanzato Matteo Napoletano sono più innamorati che mai. Sempre in una delle ultime storie che ha postato, l'influencer e il compagno si sono scattati un selfie nel bel mezzo di una videochiamata.

