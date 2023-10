Valentina Ferragni in lacrime su Instagram: «Per fortuna non tutti gli uomini più giovani sono immaturi»

di Redazione web

Valentina Ferragni, sui social, ha sempre mostrato vari aspetti della sua vita: la carriera, la sua vita sentimentale e l'amore per il suo cagnolino Pablo. L'influencer, quindi, è sempre stata trasparente con i suoi follower con i quali ha costruito un bel rapporto, dato che, spesso, risponde alle loro domande e dubbi sulle sue storie Instagram Così, ha fatto anche nelle scorse ore, quando ha chiesto ai fan di raccontarle le loro vicende amorose. Una domanda in particolare ha attirato l'attenzione di Valentina.

Valentina Ferragni, la dedica che commuove: «Buon compleanno amore della mia vita». Ma non è come sembra...

Valentina Ferragni, euforia alla settimana della moda di Parigi: «La fatica fatta dà i suoi frutti»

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Era da qualche tempo che Valentina Ferragni non metteva a disposizione dei suoi follower il box con le domande all'interno del quale, tutti possono chiedere ciò che desiderano. L'ultima volta che l'influencer aveva detto che il tema sarebbe stato "l'amore", doveva ancora uscire allo scoperto con Matteo Napoletano, con il quale, ora, fa coppia fissa da diversi mesi. Una delle domande alle quali Valentina ha voluto rispondere è stata quella sulla differenza di età: «Come fare a non sentirsi a disagio se il ragazzo di cui sei innamorata è più piccolo di te?», ha scritto una fan. Quindi, Valentina ha detto: «Allora, devo dire che secondo me a noi donne fa strano perché siamo abituate a vedere uomini con donne più giovani.

Valentina Ferragni si commuove

In seguito, Valentina Ferragni ha registrato una storia Instagram in cui dice di essersi commossa leggendo i messaggi e aggiunge: «Che bello e incasinato che è l'amore, ci sono tantissime domande a cui io non ho risposta ma ci sono messaggi che mi stanno davvero facendo commuovere». Infine, l'influencer ha ringraziato i suoi fan per la serata passata insieme: «Grazie della bellissima serata passata insieme. Ovviamente, ci tengo a sottolineare quanto sia fondamentale andare da uno psicologo sia che in questo momento stiate bene, sia che stiate poco bene. Imparare a capire e conoscere noi stessi è importante per comprendere, poi, come relazionarci agli altri. La salute mentale è la cosa più importante, impariamo a volerci bene veramente».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA