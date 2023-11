Fedez e Chiara Ferragni, il momento di tensione con Paloma: «Mi viene da vomitare, non sto scherzando»

di Redazione web

Paloma, la nuova arrivata in casa Ferragnez, sta dando molto da fare a Fedez e a Chiara Ferragni che, ogni giorno, cercano di insegnarle qualche comando nuovo e, soprattutto, a fare i suoi bisognini fuori e non sui tappeti. La cagnolina, però, è ancora cucciola e, anche nelle scorse ore, ha lasciato un "regalino" al rapper e all'influencer che, per decidere chi doveva pulire, hanno giocato a sasso, carta e forbice.

La domenica mattina di Chiara e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez si sono svegliati con una sorpresa sgradevole lasciata dalla cagnolina Paloma. Il rapper ha spiegato: «Questa è la nostra domenica pazzerella perché io e mia moglie, con una partita di sasso, carta e forbice, stiamo decidendo chi debba raccogliere la cacca di Paloma. Devo dire che c'è molta tensione in questa situazione». Alla fine, Chiara e Fedez decidono di dividersi il compito e, quindi, ecco l'influencer munita di guanti e sacchetto che pulisce il box della golden retriever. Poi, è il momento del rapper che fatica davvero a chinarsi per raccogliere gli escrementi: «No, davvero mi viene da vomitare, non sto scherzando» e Chiara risponde: «Ti trattieni come ho fatto io». Nelle storie successive, poi, si vede Paloma che assiste alla scena rilassata sul divano e l'imprenditrice dice: «Lei, intanto, tranquilla dirige i lavori».

Paloma e i Ferragnez

La cagnolina Paloma si è affezionata subito a tutti i membri di casa Ferragnez, anche se, a detta di Fedez, avrebbe già individuato i vari elementi. Chiara, ad esempio, è l'unica che riesce a calmarla o rimproverarla quando combina qualche marachella, mentre il rapper è più giocherellone insieme a Leone e Vittoria.

