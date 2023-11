Chiara Ferragni fan scatenata al concerto di Annalisa: da "Bellissima" a "Mon amour", le sa tutte

di Redazione web

Chiara Ferragni e alcuni dei suoi migliori amici hanno assistito al concerto di Annalisa al Forum di Assago a Milano. La cantante ha registrato il tutto esaurito nella sua prima esibizione dopo l'uscita del suo ultimo disco "E poi siamo finiti nel vortice" e ha fatto cantare e ballare tutto il palazzato tra cui anche l'influencer che ha registrato diverse storie Instagram in cui si scatena con Veronica Ferraro, Manuele Mameli (il suo truccatore) e Gianluca Omodei.

Le storie Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni aveva annunciato ai fan, già nel pomeriggio di ieri, che avrebbe assistito al concerto di Annalisa al Forum di Assago. L'influencer, per l'occasione, ha scelto un look casual e sportivo e, poi, prima di scatenarsi sotto al palco, ecco il selfie di rito dietro alle quinte. L'imprenditrice che, alcuni giorni fa, aveva ricevuto il vinile autografato dalla cantante, ha filmato varie esibizioni e la reazione sua e degli amici a diversi brani come, ad esempio, Mon Amour e Bellissima che la compagnia ha cantanto a squarciagola. Tutti sapevano le parole a memoria, Veronica Ferraro (migliore amica di Chiara) è, inoltre, la fidanzata di Davide Simonetta autore e produttore di Annalisa.

Chiara Ferragni: «Questo è l'album di quando facevo la modella, iconico»

Il successo di Annalisa

Il concerto di Annalisa al Forum di Assago è stato un vero e proprio successo e la cantante, al termine dello spettacolo, ha ringraziato commossa i suoi fan che la supportano da quando era un'allieva della scuola di Amici.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA