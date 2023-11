Fedez è un "dogwhisper", la lezione con Paloma è esilarante: «Vi insegnerò come farvi amare dal vostro cane»

di Redazione web

Fedez e la cagnolina Paloma, ogni giorno, regalano delle gag molto divertenti ai fan su Instagram: il rapper e la cucciola di golden retriever, infatti, giocano insieme, si rincorrono per la casa e "aprono" nuove rubriche come ha spiegato il marito di Chiara Ferragni nelle ultime storie social che ha pubblicato. Fedez, infatti, ha illustrato ai follower come riuscire a farsi amare dai propri amici a quattro zampe.

La nuova rubrica di Fedez

Il video che Fedez ha registrato insieme alla nuova arrivata in casa Ferragnez, ovvero Paloma, lo vede seduto sul divano che spiega: «Ciao ragazzi, sono Federico anche chiamato il "dogwhisper" e oggi vi insegnerò come distillare amore dal vostro cane», quindi, Fedez sussurra qualcosa a Paloma e, poi, le dà un bacino. Il papà di Leone e Vittoria continua a parlare con la cagnolina che gli morde la mano: «Questo è l'amore che queste piccole creature possono darci, questo è il sentimento...». Il rapper è costretto a interrompere il suo discorso ironico perché Paloma stringe la presa su un dito causandogli dolore. Quando Fedez riesce a liberarsi, conclude dicendo: «Seguitemi per altri consigli per migliorare il rapporto con il vostro cane».

Fedez e Paloma

Fedez e Paloma trascorrono molto tempo insieme e il rapper le sta insegnando qualche semplice comando, premiandola, poi, con un biscottino. La cagnolina ha imparato la "posizione Onlyfans", come l'ha soprannominata il rapper, ovvero girarsi a pancia in su e attendere le coccole.

