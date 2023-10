Fedez e Vittoria, il costume di Halloween (copiato) è esilarante: «L'edera è un tocco di classe»

di Redazione web

Ogni bambina è la principessa del suo papà che, quindi, fa di tutto per renderla felice e contenta. Non fa eccezione Fedez che con la sua Vittoria si diverte moltissimo, specie in questi giorni di preparazione alla notte di Halloween. La serata dedicata a "dolcetto o scherzetto" si avvicina sempre di più e, dopo la foto di famiglia in cui i Ferragnez sono mascherati da personaggi di Super Mario, ecco che il rapper ha svelato un altro incredibile travestimento che, però, ha ammesso di avere copiato dal web. Ma andiamo con ordine.

Il post Instagram di Fedez

Fedez ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui mostra il costume di Halloween che indossa: special guest, Vittoria. Il rapper è vestito da torre di Rapunzel con tanto di balconcino ed edera e la piccola di casa Ferragnez è proprio la principessa dalla lunga treccia bionda che, con tanto di vestito viola e scettro, si trova all'interno del poggiolo. Fedez, nella didascalia dello scatto, ha scritto: «Praticamente la Vitto è Raperonzolo e io sono il castello». Il post ha riscosso moltissimo successo ed è diventato virale sui social, anche se, il rapper, nelle sue storie, ci tiene a fare una precisazione: «In realtà, voglio essere sincero con voi... non è un'idea mia, l'ho rubata ma l'ho fatta molto meglio perché nel mio costume l'edera è vera, un tocco di classe». Poi, Fedez mostra il commento di un follower che gli scrive: «Come si vede che non hai un ca*** da fare tutto il giorno», lui risponde con una risata e poi aggiunge: «Severo ma giusto».

I Ferragnez e Halloween

Ogni anno, i Ferragnez scattano delle foto davvero originali con costumi ancora più unici per festeggiare la notte di Halloween. In questi anni si sono mascherati da Toy Story, Famiglia Addams, Pokemon o Ghostbusters.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 15:30

