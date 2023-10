Diletta Leotta pronta a festeggiare Halloween con la sua Aria: la dolce foto su Instagram

di Redazione web

Diletta Leotta è pronta a festeggiare uno degli Halloween più speciali della sua vita, sì, perché quest'anno con lei c'è anche la sua bambina Aria, avuta dal compagno Loris Karius. La conduttrice sportiva di Dazn è una mamma molto premurosa e affettuosa e, infatti, su Instagram, posta sempre foto dolcissime insieme alla piccolina che è nata qualche mese fa. Proprio così, ha fatto anche di recente.

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha postato sul proprio profilo Instagram, alcune nuove foto insieme alla sua bambina Aria. La conduttrice sportiva indossa dei jeans scuri, un top piumato e uno chignon alto e stringe tra le braccia la piccola di casa che è vestita da zucca. La neo mamma sorride divertita e scrive: «Ci stiamo preparando per il nostro primo Halloween».

Inutile dire che il post ha riscosso moltissimo successo e, infatti, i fan di Diletta si sono scatenati con i like e tantissimi commenti, alcuni molto dolci altri, invece, alquanto fuori luogo.

Diletta Leotta è diventata mamma lo scorso 16 agosto, proprio il giorno del suo compleanno e, da quando la sua Aria è nata, non ha mai voluto mostrarla completamente sui social. In tanti pensano che la conduttrice abbia ragione a non esporre troppo la figlia, mentre, altri credono che potrebbe mostrarla di più.

