Diletta Leotta di nuovo in radio e le foto sono esplosive: «Finalmente sei tornata senza quadretti familiari»

di Redazione web

Diletta Leotta, dopo essere tornata a bordo campo a commentare le partite del campionato di Serie A, è tornata anche in uno dei suoi posti preferiti: la radio. La conduttrice ha, quindi, voluto celebrare questo momento per lei tanto speciale con alcune foto che ha, poi, pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il post ha riscosso, come sempre, molto successo tra i fan che hanno anche lasciato migliaia di commenti.

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram per festeggiare il suo ritorno a Radio 105. La conduttrice sportiva di Dazn si è lasciata scattare alcune foto in cabina di regia e anche nello studio in cui, insieme a Daniele Battaglia, conduce il programma mattutino. La neo mamma, a corredo delle nuove immagini, ha scritto: «Che lavoro ti rende felice?» e, poi, nella foto postata nelle storie ha aggiunto: «Pronta a ricominciare».

Com'era da aspettarsi, il post è piaciuto moltissimo ai follower che hanno lasciato tantissimi "mi piace" e commenti: «Finalmente sei tornata senza quadretti familiari», «Mi eri mancata davvero tanto, grazie di esistere» oppure ancora «Queste foto così, di colpo, mi fai sentire male».

Diletta Leotta è tornata al lavoro a pieno regime: la sua bambina Aria è nata pochi mesi fa e lei, ora che ha preso il ritmo della nuova vita da mamma, ha deciso di tornare in campo con Dazn e in radio. Secondo i suoi fan, da quando è nata la sua piccola, Diletta è raggiante.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 14:40

