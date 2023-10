Diletta Leotta e Aria volano da Karius, la neonata ruba la scena a mamma e papà

di Redazione web

Diletta Leotta, in questi giorni, è volata a Newcastle, Inghilterra, dal suo compagno Loris Karius insieme alla loro bambina Aria. La conduttrice sportiva sprizza felicità da tutti i pori e lo dimostrano anche le foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Diletta e Loris, al momento, non vivono nella stessa città ma, come rivelato durante il podcast "Mamma Dilettante", spostarsi da un Paese all'altro, per ora, non è un problema. I due neo genitori sembrano essere al settimo cielo e l'hanno notato anche i fan.

Diletta Leotta, gita nel verde con la sua Aria e Lillo... è sempre in mezzo

Diletta Leotta pubblica gli scatti sexy (senza Aria): «Vertigine»

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha postato sul proprio profilo Instagram una serie di foto insieme alla sua bambina Aria. A corredo dei dolci scatti ha scritto: «Il nostro primo viaggio insieme», aggiungendo una bandiera inglese. Nella prima immagine, la neonata è appoggiata al petto della mamma che sorride felice, poi, la conduttrice, nel bel mezzo di una distesa verde, alza la sua bambina verso il cielo e, infine, ecco che Diletta e Loris si fanno scattare una foto di famiglia da un passante mentre si trovano nel centro della città. Il post ha riscosso moltissimo successo e i follower sono impazziti per la bellezza della piccola Aria, che le ha un po' rubato la scena. Qualcuno, infatti, ha scritto: «Diletta è super ma questa bambina è davvero bellissima», «Si vede che siete tanto felici, i Ferragnez dovrebbero imparare da voi» oppure «Due genitori innamorati della loro piccolina».

Da quando Diletta Leotta è diventata mamma, ha occhi quasi esclusivamente per la sua bambina Aria che, come lei spesso dichiara sui social, le dona una gioia immensa ogni giorno. La conduttrice di Dazn, solitamente, tende a non esporre troppo la figlia sui social e in molti utenti le danno ragione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA