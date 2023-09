Diletta Leotta, gita nel verde con la sua Aria e Lillo... è sempre in mezzo

di Redazione web

Diletta Leotta sta trascorrendo qualche giorno a Newcastle, in Inghilterra dove vive il compagno Loris Karius, papà della loro bambina Aria che è nata lo scorso mese. La conduttrice sportiva di Dazn sta tenendo aggiornati i suoi follower su ciò che fa e, nelle ultime ore, ha pubblicato alcune simpatiche storie insieme alla sua piccola e al suo inseparabile amico a quattro zampe: Lillo che è sempre con lei e la segue ovunque.

La storia Instagram di Diletta Leotta

Leggins stile ciclista color tortora, felpa beige e scarpe da ginnastica. Si è presentata così, Diletta Leotta, nell'ultima storia Instagram che ha pubblicato. La conduttrice sportiva, filmata con lo smartphone dal compagno Loris Karius, ha deciso di fare una passeggiata in mezzo al verde con la sua bambina Aria che si trovava all'interno della carrozzina. Diletta è apparsa davvero sorridente e felice. Insieme alla famiglia, c'era anche Lillo, l'inseparabile amico a quattro zampe che, da quando è nata Aria, non abbandona mai la sua padrona.

Inoltre, la conduttrice, nelle sue storie Instagram, ha anche pubblicato diverse immagini con Loris Karius che indossa i panni del tenero papà.

Diletta Leotta è una mamma davvero premurosa con la sua Aria e, proprio per questo motivo, preferisce non esporla troppo sui social. Infatti, da quando la sua bambina è nata, non ha mai fatto vedere il suo piccolo visino ai suoi fan che, però, da ciò che si legge nei commenti, rispettano la sua scelta.

