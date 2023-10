Diletta Leotta e Elodie insieme allo stadio con Andrea Iannone: «Al lavoro con i miei amici». Manca solo Loris Karius

di Redazione web

Diletta Leotta ha seguito e commentato il match valevole per la nona giornata di Serie A, ovvero quello tra Milan e Juventus che si è disputato a San Siro. Anche se la conduttrice sportiva era a bordo campo per seguire la partita, sugli spalti a sostenerla c'erano i suoi amici di sempre: Elodie, Andrea Iannone, Francesca Muggeri e Franco Villa. All'intervallo, i quattro si sono scattati un selfie tutti insieme.

Diletta Leotta al lavoro con gli amici

Diletta Leotta ama la compagnia dei suoi amici e, infatti, spesso, mostra di essere in vacanza con loro, di organizzare feste o presenziare a eventi insieme. Così, quando la sua compagnia va a trovarla sul posto di lavoro (e si gode anche lo spettacolo) non può che rivelarsi una bella serata. È ciò che è successo nelle scorse ore, quando in occasione di Milan-Juventus, la giovane mamma si è presa una pausa per salutare Elodie, che è una delle sue migliori amiche, il fidanzato Andrea Iannone e un'altra coppia di amici. Poi, Diletta ha postato i due scatti (il primo con gli uomini e il secondo senza), sul proprio profilo Instagram e ha scritto: «A lavoro con gli amici». Unico assente, Loris Karius che, però, è giustificato, visti gli impegni in Premier League.

Diletta Leotta e il lavoro

Diletta Leotta ha sempre dichiarato di amare molto il suo lavoro e, infatti, è tornata in "campo" poco dopo la nascita della sua prima bambina Aria che è una delle gioie più grandi della sua vita. La conduttrice è una mamma molto affettuosa e i fan si aspettano che, prima o poi, porti allo stadio anche la sua piccolina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 09:52

