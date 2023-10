Diletta Leotta e Aria aspettano Loris Karius: «Manchi solo tu». i fan: quando vi sposate?

di Redazione web

Diletta Leotta è tornata a Milano dopo qualche giorno in Sicilia con la sua Aria e Loris Karius e un breve soggiorno, sempre con il compagno, a Monaco, in Germania. La conduttrice sportiva di Dazn, durante questa pausa del campionato dovuta agli impegni della Nazionale, è riuscita a riposarsi un po' e a godere della piena compagnia della sua bambina che, sui social, non ha ancora mostrato del tutto. Proprio nelle scorse ore, Diletta ha pubblicato delle nuove foto con un "invito" per Loris Karius.

Diletta Leotta e Loris Karius, serata da fidanzatini a Monaco: «Ecco il dj migliore che ci sia». Poi, la foto sexy

Diletta Leotta in bikini con il suo Loris Karius e Aria. Il dettaglio sexy non sfugge ai fan

Il post Instagram di Diletta Leotta

Completino bianco, capelli sciolti, sullo sfondo Milano e appoggiata alla sua spalla la piccola Aria. Si presenta così, Diletta Leotta, negli ultimi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram. La conduttrice è molto sorridente e da ciò che traspare dalle foto, anche davvero felice. Infatti, da quando è nata la sua bambina, la speaker radiofonica ha detto di godere di una nuova gioia nella sua vita ed, effettivamente, i suoi occhi parlano.

Nelle immagini che sanno di casa e famiglia, manca solamente Loris Karius che, in questo momento è in Inghilterra per gli impegni con la Premier League e Diletta scrive: «Manchi solo tu».

I commenti dei fan

Come di consueto, il nuovo post di Diletta Leotta ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan che, non appena hanno visto i nuovi scatti, si sono precipitati a lasciare like e commenti. Qualcuno ha scritto: «Sei una mamma bellissima e si vede che stravedi per la tua Aria», «Che tenerezza questa foto» oppure «Spero che tu e Loris vi sposiate...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA