Diletta Leotta in bikini con il suo Loris Karius e Aria. Il dettaglio sexy non sfugge ai fan

Diletta Leotta e Loris Karius si stanno godendo alcuni giorni di vacanza insieme alla loro bambina Aria, nella terra natale della conduttrice, ovvero, la Sicilia. Infatti, la coppia, quasi a metà ottobre, sfoggia fisici invidiabili in costume da bagno e bikini. Diletta ha postato alcune foto della sua vacanza insieme alla famiglia e ai suoi fan, che si sono scatenati come al solito nei commenti, non è di certo sfuggito il dettaglio sexy.

Le foto di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius stanno trascorrendo un po' di tempo insieme alla loro piccola Aria che, tra pochi giorni, compirà due mesi. La conduttrice sportiva di Dazn e il portiere del Newcastle sembrano essere più felici e innamorati che mai e, a conferma di questo, ecco le romantiche immagini pubblicate su Instagram. Diletta, a corredo dei dolci scatti, ha aggiunto la didascalia: «Nel mio posto del cuore».

Oltre alla bellezza ormai nota della speaker radiofonica, i fan hanno notato il dettaglio sexy, ovvero, la mano di Loris Karius posata proprio sul lato B della compagna. Quindi, i follower si sono scatenati con commenti di ogni tipo come, ad esempio: «Andiamo al var: il tocco c'è» oppure «Nella prossima vita voglio nascere Karius».

Gli occhi di Diletta Leotta, oltre che ad essere per il compagno Loris Karius, sono tutti per la sua piccola Aria che, però, la conduttrice non ha ancora mostrato completamente sui social. I fan, però, la capiscono: è giusto che voglia mantenere un po' di privacy almeno per quanto riguarda la sua bambina.

