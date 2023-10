Diletta Leotta in bikini nero per il bagno d'ottobre. La location è da sogno, i fan: «Ma come fai ad essere così magra dopo il parto?»

di Redazione web

Diletta Leotta sa come godersi le calde temperature di ottobre. La conduttrice non ha perso l'occasione e si è tuffata in bikini nero, in delle acque cristalline che fanno invidia a tante località balneari. Si tratta, infatti, di una location da sogno che leva il fiato alla stessa commentatrice sportiva che, diventata neomamma lo scorso 16 agosto, ha messo in mostra il suo fisico: «Ma come fai ad essere così?», le hanno chiesto i fan in questi giorni. Ecco dove si è tuffata Diletta Leotta.





La location in cui Diletta Leotta si è tuffata senza pensarci due volte è la cornice delle Isole Eolie, a largo del mar Tirreno meridionale, a nord della costa siciliana. La conduttrice si è immersa in un mare trasparente, pulitissimo, ed è risalita da una scaletta in ferro che mostrandosi con un fisico che non sembra quello di chi ha da poco partorito. I fan, negli scorsi giorni, proprio a tal proposito, si sono chiesti come sia possibile e quale fosse il suo segreto di bellezza.

«Ma come fai?»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 13:57

