Diletta Leotta, allenamento da mamma. Ma gli hater la attaccano: «La bambina è sempre con la tata?»

di Redazione Web

Chi non vorrebbe avere solo la metà dell'energia e del buon umore di Diletta Leotta? Mamma di Aria, la figlia nata il 16 agosto (giorno del suo stesso compleanno) dall'amore con il fidanzato Loris Karius, portiere del Newcastle Utd. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice radiofonica ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di foto che la mostrano post allenamento con un outfit totalmente sportivo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Diletta Leotta, Lillo bloccato su Instagram: «Grande disappunto, non ti vogliono»

Elodie e Diletta Leotta insieme al party per il lancio di Red light. Il make-up artist: «Prova a batterle»

Il percorso post gravidanza di ogni donna è diverso. E Diletta Leotta, in qualità di neo mamma si mostra ai fan sul suo profilo Instagram già in formissima. «Workout finito».

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post ma non sono mancate le opinioni pungenti di qualche hater. «Ma la bambina sempre con la tata?», ha scritto un utente. E ancora: «Con gli stivali work out? Almeno fingi bene». «Sei ancora gravida dalla parte di dietro? Chiedo per un amico».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA