Diletta Leotta e Loris Karius, serata da fidanzatini a Monaco: «Ecco il dj migliore che ci sia». Poi, la foto sexy

di Redazione web

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori della loro prima bambina Aria, da pochi mesi e sembrano essere davvero felici di questa nuova vita. La conduttrice sportiva di Dazn e il portiere del Newcastle postano spesso contenuti di coppia e così hanno fatto anche nelle loro ultime storie Instagram in cui si sono presi una serata tutta per loro, come due fidanzatini.

Diletta Leotta in bikini con il suo Loris Karius e Aria. Il dettaglio sexy non sfugge ai fan

Diletta Leotta e Aria volano da Karius, la neonata ruba la scena a mamma e papà

La storia Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato due nuove storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra di essere insieme al compagno Loris Karius a Monaco. Mamma e papà si stanno godendo una serata di divertimento in una discoteca tedesca e il calciatore si è cimentato alla console. La conduttrice ha filmato tutto e, a corredo del mini video, ha scritto: «Ecco il dj migliore che ci sia».

In seguito, Diletta ha pubblicato una foto di coppia con il suo Loris e, nella storia successiva, uno scatto sexy in bianco e nero, in cui il vestitino dorato che indossava metteva in risalto le sue forme.

Diletta e Loris sui social

Diletta Leotta e Loris Karius postano spesso contenuti di coppia sui rispettivi profili Instagram e i loro follower sembrano proprio fare il tifo per il loro amore. Oltre al grande successo che riscuotono le foto, in tantissimi commentano scrivendo: «Siete una bellissima coppia, vi auguro il meglio», «Aria ha due genitori praticamente perfetti» oppure «Fatti l'uno per l'altra».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA