Chiara Ferragni, la foto senza trucco e poi dritta sul lettino del chirurgo estetico. Ritocchino in arrivo?

di Redazione web

Chiara Ferragni, oltre alle foto dei suoi outfit, viaggi o bambini, ama anche condividere con i suoi follower messaggi basati sul concetto di bodypositivity e su tutto ciò che riguarda l'accettazione del proprio corpo e della propria persona. Proprio nelle sue ultime storie, l'influencer ha pubblicato un selfie in cui si mostra completamente senza make-up e, poi, un altro scatto in cui è da un chirurgo estetico. I fan si sono chiesti se questo non rappresenti un controsenso ma, comunque, Chiara non ha svelato il motivo per cui è dal medico.

Chiara Ferragni risponde all'appello di Fedez e dona il sangue per la prima volta: «Orgogliosa di essere diventata donatrice»

Fedez, il costume di Halloween è esilarante: «Nessuno ha capito chi sono». E Chiara Ferragni diventa Sharon Stone

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si è spesso mostrata ai suoi follower senza make-up e in "modalità naturale", specie dopo le sue sedute di allenamento e pilates. L'influencer ha pubblicato il selfie, scattato in auto, nelle sue storie Instagram e ha scritto: «Mattinata senza trucco». Prima, la mamma di Leone e Vittoria aveva fatto sapere ai suoi fan di avere da poco terminato la lezione di pilates e di essere in procinto di gustarsi uno spicchio di focaccia.

Poi, Chiara ha pubblicato un'altra storia e questa volta non in auto ma in un ambulatorio medico. L'influencer è seduta sul lettino e, dopo aver scattato una foto al chirurgo estetico, scrive: «Miglior dottore in città».

Nonostante si trovi da un chirurgo plastico Chiara non ha svelato cosa ci facesse da lui: l'influencer non si è mai esposta in merito alla chirurgia plastica.

Chiara Ferragni e i social

Sui propri canali social, specie su Instagram che è anche quello che utilizza di più, Chiara Ferragni non si è mai esposta troppo sugli interventi e i ritocchini estetici, anche se, in tanti sono convinti che per apparire sempre così giovanile e in forma, anche lei intervenga con qualche punturina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA